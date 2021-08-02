У Києві троє підліток напали на літнього чоловіка
У Голосіївському районі міста Київ сталася бійка. У дворі кілька підлітків побили чоловіка. Для нападу вони використовували газовий балончик. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Київ Оперативний.
"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього чоловіка - побили його і задули газом.
Невідомо, що служило причиною таких дій, але малолітні також кидалися і на жінку, яка робила їм зауваження.", повідомляє "Київ Оперативний."
На відео троє підлітків біжать за літнім чоловіком, обганяють його і починають "заливати" газом. За чоловіка заступається жінка, але вона в свою чергу отримує тільки образи від дітей.
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У той час, поки чоловіка обприскують газовим балончиком, двоє підлітків з ноги б'ють його в спину. За нього заступається ще один перехожий, в якого відразу нападник кидає балончик.
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