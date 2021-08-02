Масштабну ДТП на Полтавщині зафіксували 1 серпня У Полтавській області зіткнулися легковик і мікроавтобус. В результаті аварії постраждали 10 осіб, яких довелося госпіталізувати.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Тим часом фахівці ДСНС ліквідовують наслідки аварії.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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