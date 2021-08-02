У більшій частині регіонів Україна прогнозується похолодання

У більшості районів України з завтрашнього дня очікується спадання спеки. У деяких областях очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на заяву метеоролога Наталії Діденко у Facebook.

У Києві 3-го серпня температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +25+26 градусів. У більшості регіонів температура також знизиться до +25+28 градусів.

"Якраз-майже ідеальний день нарешті комусь дофарбувати дах, розвісити на провітрювання килими, полагодити щось у дворі, просто нормально під'їхати і пройтися непекельним повітрям)", коментує погоду метеоролог.

Однак, на сході найближчими днями підтримуватиметься температура +29+33 градуса.

"Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за наш Схід і південний схід, тому саме там завтра ймовірні короткочасні дощі і грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах.", пише у себе на сторінці Наталка Діденко.

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