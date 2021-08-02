На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП

Водій легкового автомобіля "BMW" вилетів на зустрічну смугу і врізався у фуру. Це сталося в Рівненській області поблизу села Корнин на трасі "Київ-Чоп".

Деталі розповіло Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області на сторінці у Facebook.

Попередньо було встановлено, що 23-річний водій на величезній швидкості їхав по трасі, різко загальмував і його викинуло на зустрічну смугу, де якраз в той момент їхав вантажний автомобіль Scania, в який він і врізався.

В наслідок ДТП загинула дівчина 2003 року народження, їй було лише 18 років. А водія легкового авто госпіталізували до лікарні. Його стан задовільний і загрози життю немає. Як повідомляють працівники поліції, водій фури не постраждав.



Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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