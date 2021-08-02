Влада Туреччини заборонила відвідування лісових масивів

У зв'язку з масштабними лісовими пожежами, влада Туреччини ввела заборону на відвідування лісових масивів про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.

Громадянам Туреччини та іноземцям, у тому числі туристам, заборонено відвідувати ліси в таких провінціях:

Анталія

Мугла

Стамбул

Чанаккале

Балікесір

Коджаелі

Ізмір

Бурса

Айдін

Хатай

Конья

Ушак

Кіркларелі

Газіантеп

Зазначимо, що влада Туреччини ввела тимчасову заборону на відвідування лісових масивів. Там триває ліквідація масштабних пожеж. Тимчасова заборона триватиме до 31 Серпня. У ряді провінцій заборона діятиме до наступного розпорядження.

Нагадаємо, про серйозну подію в Туреччині, куди щорічно їздять на відпочинок багато українців, стало відомо 28 липня. У горах Анталії розгорілася сильна пожежа, яка через сильний вітер почала швидко поширюватися і ще напередодні досягла окремих житлових районів. 29 липня ситуація в країні погіршилася: вогонь дістався до відомого курортного міста Мармаріс і вже підійшов впритул до житлових кварталів

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