Влада Туреччини заборонила відвідування лісових масивів
У зв'язку з масштабними лісовими пожежами, влада Туреччини ввела заборону на відвідування лісових масивів про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.
Громадянам Туреччини та іноземцям, у тому числі туристам, заборонено відвідувати ліси в таких провінціях:
- Анталія
- Мугла
- Стамбул
- Чанаккале
- Балікесір
- Коджаелі
- Ізмір
- Бурса
- Айдін
- Хатай
- Конья
- Ушак
- Кіркларелі
- Газіантеп
Зазначимо, що влада Туреччини ввела тимчасову заборону на відвідування лісових масивів. Там триває ліквідація масштабних пожеж. Тимчасова заборона триватиме до 31 Серпня. У ряді провінцій заборона діятиме до наступного розпорядження.
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Нагадаємо, про серйозну подію в Туреччині, куди щорічно їздять на відпочинок багато українців, стало відомо 28 липня. У горах Анталії розгорілася сильна пожежа, яка через сильний вітер почала швидко поширюватися і ще напередодні досягла окремих житлових районів. 29 липня ситуація в країні погіршилася: вогонь дістався до відомого курортного міста Мармаріс і вже підійшов впритул до житлових кварталів
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