Влада Туреччини заборонила відвідування лісових масивів

У зв'язку з масштабними лісовими пожежами, влада Туреччини ввела заборону на відвідування лісових масивів про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.

Громадянам Туреччини та іноземцям, у тому числі туристам, заборонено відвідувати ліси в таких провінціях:

  • Анталія
  • Мугла
  • Стамбул
  • Чанаккале
  • Балікесір
  • Коджаелі
  • Ізмір
  • Бурса
  • Айдін
  • Хатай
  • Конья
  • Ушак
  • Кіркларелі
  • Газіантеп

Зазначимо, що влада Туреччини ввела тимчасову заборону на відвідування лісових масивів. Там триває ліквідація масштабних пожеж. Тимчасова заборона триватиме до 31 Серпня. У ряді провінцій заборона діятиме до наступного розпорядження.

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Нагадаємо, про серйозну подію в Туреччині, куди щорічно їздять на відпочинок багато українців, стало відомо 28 липня. У горах Анталії розгорілася сильна пожежа, яка через сильний вітер почала швидко поширюватися і ще напередодні досягла окремих житлових районів. 29 липня ситуація в країні погіршилася: вогонь дістався до відомого курортного міста Мармаріс і вже підійшов впритул до житлових кварталів

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