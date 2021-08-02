На Херсонщина на пляжі "Лілея" загинула 15-річна дівчинка

Вранці 1 серпня о 6:20 надійшло повідомлення про те, що зникла 15-річна дівчинка на пляжі "Лілея". Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ДСНС у Херсонській області.

О 06: 40 місцеві рибалки знайшли тіло дівчинки недалеко від місця зникнення. Обставини з'ясовують правоохоронні органи.

Служба безпеки заявляє, що кількість загиблих на водних об'єктах зростає.

Також, 30 липня під час відпочинку біля зрошувального каналу пірнув і зник 40-річний чоловік, житель селища міського типу Чаплинка.

Нагадаємо, в Одеській області рятувальники виловили з води тіла чергових потопельників. За добу загинули 3 відпочиваючих. Перший випадок стався на Дністровському лимані. 51-річний чоловік відправився купатися і безслідно зник. Його тіло знайшли в 50 метрах від берега.

Другий випадок зафіксували в Роздільнянському районі. 55-річний чоловік зник під час спроби переплисти місцевий ставок. 31 Липня водолази ДСНС знайшли його тіло.

Аналогічна трагедія сталася в Чорноморську. 31 Липня об 11: 00 водолази ДСНС виявили на відстані 30 метрів від берега тіло чоловіка, який зник 30 липня під час спроби переплисти лиман.

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