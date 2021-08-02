Відома актриса померла у віці 42 років після тривалої боротьби зі страшною хворобою, яка в підсумку перемогла



Хосеміт Бермудес була актрисою венесуельських "мильних опер", співачкою, телеведучою, журналісткою і бізнесвумен. Про смерть знаменитості повідомив її близький друг журналіст Луїс Олаваррієта у Твіттері, пише Politeka.net.

"Я виконую нелегкий обов'язок з інформування громадськості про смерть нашої коханої Хосеміт Бермудес. Її відхід стався сьогодні на світанку, 31 липня, в оточенні сина, братів та інших близьких", - написав Луїс.

Відомо, що актриса померла від тривалої хвороби - раку яєчників. Недугу діагностували ще у 2016 році, а у 2017 вона розповіла про це пресі й попросила допомоги для оплати витрат на лікування. У цьому ж році настала ремісія, але в наступному - рак повернувся, а у 2019-му настала нова ремісія, але хвороба знову дала про себе знати.

Кілька тижнів тому Хосеміт Бермудес пройшла шостий курс хіміотерапії, але хвороба цього разу не пощадила актрису.

"Josemith Bermúdez" es tendencia porque informan sobre su fallecimiento pic.twitter.com/RF0G1GGEtN — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 31, 2021

Одне з останніх бажань артистки було передати слова подяки всім, хто підтримував її у важкий час, адже саме їхня віра допомагала їй боротися з недугою.

"Ніщо не вічне у світі, ні відео, ні морозиво, ні красиве, ні потворне, але я буду в серцях тих, хто любить мене, поки ви не опинитеся в інших серцях, і тому ніщо не помре, і все завжди триває, це життя, невблаганне", - написала Хосемит Бермудес у своєму Твіттері в лютому минулого року.

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