Відома актриса померла у віці 42 років після тривалої боротьби зі страшною хворобою, яка в підсумку перемогла
Хосеміт Бермудес була актрисою венесуельських "мильних опер", співачкою, телеведучою, журналісткою і бізнесвумен. Про смерть знаменитості повідомив її близький друг журналіст Луїс Олаваррієта у Твіттері, пише Politeka.net.
"Я виконую нелегкий обов'язок з інформування громадськості про смерть нашої коханої Хосеміт Бермудес. Її відхід стався сьогодні на світанку, 31 липня, в оточенні сина, братів та інших близьких", - написав Луїс.
Відомо, що актриса померла від тривалої хвороби - раку яєчників. Недугу діагностували ще у 2016 році, а у 2017 вона розповіла про це пресі й попросила допомоги для оплати витрат на лікування. У цьому ж році настала ремісія, але в наступному - рак повернувся, а у 2019-му настала нова ремісія, але хвороба знову дала про себе знати.
Кілька тижнів тому Хосеміт Бермудес пройшла шостий курс хіміотерапії, але хвороба цього разу не пощадила актрису.
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"Josemith Bermúdez" es tendencia porque informan sobre su fallecimiento pic.twitter.com/RF0G1GGEtN— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 31, 2021
Одне з останніх бажань артистки було передати слова подяки всім, хто підтримував її у важкий час, адже саме їхня віра допомагала їй боротися з недугою.
"Ніщо не вічне у світі, ні відео, ні морозиво, ні красиве, ні потворне, але я буду в серцях тих, хто любить мене, поки ви не опинитеся в інших серцях, і тому ніщо не помре, і все завжди триває, це життя, невблаганне", - написала Хосемит Бермудес у своєму Твіттері в лютому минулого року.
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