Сильна спека в Україні почне спадати, проте разом з комфортними температурами країну накриють опади і шквальний вітер

Про те, якою буде погода 4 серпня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, в середу Україна опиниться під впливом антициклону. У більшості областей погода буде сонячною і без опадів, проте західні регіони, а також Житомирську та Вінницьку області чекають дощі з грозами, а місцями град і сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.

На решті території країни погода буде більш комфортною: адже сильна спека почне потихеньку спадати. Втім, сильного похолодання чекати не варто.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 градусів, а вдень – від +25 до + 27.

На Заході нічні температури коливатимуться від +13 до +15 градусів, а денні – від +23 до + 27.

У центральних областях вночі очікується від +15 до + 18 градусів, а вдень – від +25 до + 29.

На сході вночі буде від +16 до +20 градусів, а вдень – від +25 до + 30.

У південних областях нічні температури коливатимуться від +17 до +23 градусів, а денні – від +27 до + 31 градуса.

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