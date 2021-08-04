У будівлю Кабінету Міністрів України зайшов невідомий чоловік з гранатою

У нього з собою нібито бойова граната, з якої він висмикнув чеку (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За непідтвердженою інформацією, він взяв двох заручників. Сам він заявив, що захопив будівлю.



Зараз чоловіка намагаються заспокоїти.

"Живим не піду, я сяду на 10 років", - каже чоловік відео. За його словами, в минулому він сапер.

На місце інциденту вже виїхали правоохоронці, а спецназ готується до штурму.

У будівлю він пропускає тільки чоловіків, а жінок просить йти.

У МВС підтвердили, що чоловік був сапером і граната у нього, швидше за все, бойова. Також відомо, що чоловік рані був контужений.

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