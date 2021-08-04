Нападник увірвався у двір до жінки

До мешканки Черкас увірвався чоловік зі зброєю та почав стріляти

Сьогодні вранці в Черкасах чоловік влаштував стрілянину. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Черкаській області.

Поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Черкас про те, що на її територію увірвався чоловік у неадекватному стані та почав стріляти.

Співробітники поліції затримали чоловіка. Ним виявився 20-річний житель Чорнобаївщини. Молодий чоловік не зміг пояснити свій вчинок і перебував у психоемоційному стані. На місце події викликали швидку допомогу, яка відвезла чоловіка до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.

Поліцейські з'ясовують обставини. 20-річного хлопця перевіряють чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або ж під впливом лікарських препаратів.

Зловмиснику світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років (ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України)

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