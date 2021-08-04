В Києві на Куренівці сталася масштабна пожежа
4 серпня в Києві сталася масова пожежа на складах. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал ДТП.Києва
На місці працюють рятувальники ДСНС. Про постраждалих поки немає інформації. Встановлюється причина загоряння.
"Масові пожежі в Києві на Куренівці: горять склади. Що стало причиною загоряння встановить слідство. На місці працюють бійці ДСНС", пишуть у телеграм-каналі.
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Нагадаємо, 35-річний житель Києва підпалив кафе на Лісовому масиві в Києві. Поліції прийшло повідомлення, що на вулиці Шолом-Алейхема підпалили кафе. Рятувальники ліквідували пожежу. А поліцейські спіймали чоловіка, який скоїв правопорушення.
Як повідомляють працівники поліції, Палій пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив підпалити заклад. Для цього він розбив вікно, вилив у приміщення запальну суміш і підпалив її.
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