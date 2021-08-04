На Харківщині дівчина, яка пропала під час вечірки з друзями, була знайдена мертвою

Як передавала Politeka.net, 18 липня в Харківській області в селі Руські Тишки, на базі відпочинку "Аква" пропала юна дівчина Вікторія. Як повідомляє телеграм-канал "Труха Харків" тіло дівчини спливло сьогодні на В'яловському водосховищі, де вона з компанією відпочивала раніше.

Нагадаємо, Вікторія відпочивала разом з компанією молодих людей на В'яловському водосховищі. Під час катання на катамаранах в якийсь момент дівчина не втрималася і впала у воду-з тих пір її ніхто не бачив. Вікторію шукали водолази два дні, але так і не знайшли.

Пізніше один з людей в компанії розповів, що вони дійсно відпочивали разом з Вікторією, відзначаючи день народження. Також вони нібито в той день бачили дівчину в перший раз.

"Кожен у відповіді сам за себе. В першу чергу, не потрібно п'яним, який не вміє плавати, лізти у воду і шукати пригоди. Поліція займається цією справою. Всі, хто з нею був на катамарані, дали свідчення", – поділився інформацією один з присутніх на вечірці.

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