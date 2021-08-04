Правоохоронці розслідують смертельну ДТП, яка виявилася не такою і простою
У ДТП загинув 34-річний водій мотоцикла. Він не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Трагедія сталася біля села Сусково Мукачівського району Закарпатської області.
Як повідомили у Нацполіції Закарпатської області, на місці ДТП у мотоцикліста знайшли дивний пакунок.
Поліції вдалося встановити, що ДТП сталася 3 серпня о 21:30. Водієм мотоцикла Shineray виявився 34-річний житель Закарпаття. Судячи з усього він не впорався з керуванням транспортного засобу і на повній швидкості влетів у відбійник. В результаті отриманих травм, чоловік помер на місці ДТП.
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При огляді тіла загиблого поліцейські знайшли у нього підозрілий згорток, в якому були речовини, схожі на наркотики.
Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі заходи.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
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