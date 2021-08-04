У Києві поруч з метро Лісова на місці недобудованого торгового центру з'явилося озеро

На станції метро Лісова стояв недобудований Торговий центр. На його місці з'явилося озеро, де тепер плавають Качки. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на 24 канал.

Це явище зняли на дрона і показали в соціальних мережах.

"Помилуємося птахами з дрона, покинутим будівництвом і пейзажами. На краю озера спостерігається спроба пожвавлення будівництва. Однак скільки часу і грошей потрібно витратити, щоб воскресити об'єкт після затоплення - невідомо", підписав автор відео.

Нагадаємо, в Києві в Голосіївському парку на Оріхуватських ставках стався мор качок і риби. Місцевій жительці Тетяні Войнаровській вдалося зробити кілька фото з мертвими жителями водойми.

Мор риби в ставках Голосієво фіксують вже не перший раз, а ось випадки загибелі качок місцеві жителі пригадати не змогли. Деякі навіть припустили, що качок хтось отруїв.

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