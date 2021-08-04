Син відомого радянського співака Леоніда Утьосова несподівано наклав на себе руки, застрелившись на очах у людей
Трагедія сталася в Москві в середу, 4 серпня. Подробиці з'явилися в Телеграм-каналі "112". Як стало відомо, 56-річний позашлюбний син Утьосова на ім'я ігор вистрілив в себе під час заняття в стрілецькому клубі.
Момент трагедії потрапив на камери відеоспостереження. Судячи з кадрів, спочатку ігор Утьосов спокійно стріляв по мішені. Поруч знаходилися ще кілька людей. Однак, в якийсь момент чоловік несподівано направив пістолет собі на груди і вистрілив прямо в серце.
Чоловік, що знаходився поруч, намагався йому допомогти, проте врятувати сина співака так і не вдалося: він помер ще до приїзду медиків.
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Мотиви самогубства Ігоря поки залишаються невідомими, проте їх з'ясуванням зайнялися слідчі.
Ігор був позашлюбним сином легендарного артиста. Свою спорідненість з ним він довів завдяки генетичній експертизі, яка пройшла в 2016 році – через 34 роки з моменту смерті Утьосова.
Як відомо, радянський музикант був одружений двічі: на Олені Голдіній і Антоніні Ревельс. Від першої дружини у нього була дочка Едіт Утьосова, яка пішла з життя в 1982 році. Леонід Утьосов пережив її на півтора місяці.
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