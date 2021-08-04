Сын известного советского певца Леонида Утесова неожиданно покончил с собой, застрелившись на глазах у людей
Трагедия произошла в Москве в среду, 4 августа. Подробности появились в Телеграм-канале «112». Как стало известно, 56-летний внебрачный сын Утесова по имени Игорь выстрелил в себя во время занятия в стрелковом клубе.
Момент трагедии попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, сначала Игорь Утесов спокойно стрелял по мишени. Рядом находились еще несколько человек. Однако, в какой-то момент мужчина неожиданно направил пистолет себе на грудь и выстрелил прямо в сердце.
Находившийся рядом мужчина пытался ему помочь, однако спасти сына певца так и не удалось: он скончался еще до приезда медиков.
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Мотивы самоубийства Игоря пока остаются неизвестными, однако их выяснением занялись следователи.
Игорь был внебрачным сыном легендарного артиста. Свое родство с ним он доказал благодаря генетической экспертизе, которая прошла в 2016 году – спустя 34 года с момента смерти Утесова.
Как известно, советский музыкант был женат дважды: на Елене Голдиной и Антонине Ревельс. От первой жены у него была дочь Эдит Утесова, которая ушла из жизни в 1982 году. Леонид Утесов пережил ее на полтора месяца.
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