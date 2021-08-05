Погода продовжить знущатися над українцями, влаштовуючи їм справжні температурні гойдалки
Як передає Politeka.net, в четвер Україну буквально розірве на частини, оскільки половина країни буде страждати від сильних грозових дощів і злив, а друга половина буде мучитися від спеки, яка досягне 32 градусів.
Згідно зі свіжим прогнозом Укргідрометцентру, 5 серпня в західних регіонах будуть лити дощі. Через опади температура впаде до 24-26 градусів.
Із Заходу грозові дощі перекочують в центральні регіони, де в четвер очікується 24-28 градусів. Прохолодніше всього буде в Києві, де температура коливатиметься в районі 24-26 градусів.
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У південних і східних областях в четвер буде жарко. Там температура підніметься до 30-32 градусів. Дощів в цих регіонах не передбачається, тому українцям доведеться справлятися зі спекою своїми силами.
Зазначимо, що вже 6 серпня дощі продовжать просуватися територією України, захопивши південні області. При цьому температура повітря буде підвищуватися до 32-34 градусів.
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