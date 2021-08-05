Помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова СБУ, Міністр оборони України, секретар РНБО України Євген Марчук

Про трагедію в соцмережі Фейсбук повідомила його дружина Лариса Івшина, передає Politeka.net. Євгену Кириловичу було 80 років. Причиною смерті жінка називає зупинку серця.

"Чорний день... помер ЄК... зупинилося серце", - написала його дружина.

Українці кинулися висловлювати свої співчуття під постом:

"Щирі співчуття, дорога Лариса! Вічна і світла пам'ять Євгену Кириловичу!"

"Глибокі співчуття. Непоправна втрата світового масштабу... Світла пам'ять... Тримайтеся😢"

"Це велика втрата для всього українського народу! Євген Кирилович вірою і правдою саможертовно дбав про інтереси України і наших співвітчизників. Легендарна особистість живе і вічно буде жити в пам'яті всіх нинішніх і майбутніх поколінь!"

"це неможливо... не віриться... сумно... співчуваю Вам, Лариса... і всім мислячим українцям... і немислимим теж - тому що втрата величезна..."

Зазначимо, Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в селі Долинівка (нині Кіровоградська область). Був співробітником КДБ СРСР, після чого став першим керівником СБУ в 1991-1994 рр., потім був прем'єр-міністром України в 1995-1996 рр. є кандидатом юридичних наук (дисертація з кримінології та кримінального права).

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