У Бангладеш на весіллі в результаті удару блискавки загинуло 17 осіб

В результаті удару блискавки на весіллі в Бангладеші загинуло 17 осіб. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на BBC.

Ще 14 людей отримали поранення. У тому числі наречений, а наречена не була присутня на весіллі. Компанія висаджувалася з човна в прибережному місті Шибгандж. Вони прямували до будинку нареченої, і в той момент їх застала гроза.

За словами місцевих жителів, в групу потрапило кілька розрядів блискавки.

Щорічно сотні людей в Південній Азії гинуть від удару блискавки. З червня по вересень в Бангладеш триває сезон дощів - в цей час жертвами блискавок щорічно стають сотні людей. Переважно це фермери, які працюють на своїх полях.

У 2016 році Бангладеш оголосила удари блискавки стихійним лихом, коли тільки в травні загинуло понад 200 осіб, у тому числі 82 людини за один день.

Також, варто відзначити, що експерти вважають, що збільшення частоти ударів блискавки відбувається через забруднення повітря і глобальне потепління.

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