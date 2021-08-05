В Київській області у ставці знайшли тіло 61-річного чоловіка
Під час купання в ставці потонув житель села Горбань Київської області. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ЗМІ.
Чоловікові був 61 рік. Як з'ясувалося, чоловік був у стадії алкогольного сп'яніння. Ніхто з відпочиваючих близько того не бачив як це сталося.
Поліція припускає, що це могло статися через те, що в ставці була холодна вода, і чоловіка могла схопити судома.
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Як стало відомо, чоловік був доглядальницею своєї паралізованої дружини. У пари є дві дорослі дитини, які не живуть на території села Горбань.
Нагадаємо, на Житомирщині 6-річна дитина потонула у водоймі. Трагічний інцидент стався 3 серпня в місті Малин.
Те, що його син зник, батьки помітили ввечері. Його батько припустив, що хлопчик у напрямку парку. Спочатку вони вели пошуки самостійно, і навіть встигли опублікувати заклик про допомогу в соцмережах. Прийшовши в парк, чоловік побачив взуття свого сина і кинувся у воду.
"Пірнувши, він знайшов хлопчика на дні. Тільки тоді про подію повідомили в поліцію", - йдеться в повідомленні.
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