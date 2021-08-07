15 липня помер знаменитий російський музикант, творець групи "Звуки Му", Петро Мамонов. Що відомо про життя його рідних після трагедії, читайте далі

Петро Мамонов помер в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом. Після смерті музиканта його дружина Ольга Іванівна поскаржилася на проблеми з грошима.

За її словами, ще за життя чоловіка жили вони скромно, а вся інформація про особняк на Вереї, трьох "Мерседесах", московській квартирі Мамонова - це неправда, пише kp.ru. Як зазначає Ольга Іванівна, останні роки вона з чоловіком жили важко, навіть не оплачуючи рахунки за електрику.

Після смерті чоловіка справи пішли ще гірше. Зараз вдова Мамонова думає не тільки, як прогодувати котів і собак, яких прихистив музикант, але і себе.

Старший син музиканта порадив приспати вихованців, але Ольга Іванівна не може на це піти. За її словами чоловік опікав покалічених чотирилапих. Раніше дружина Мамонова годувала вихованців добре, але зараз варить їм каструлю курячих голів з гречаним проділом і ті їдять.

"Куди їм діватися-то. Я і сама майже впроголодь живу", - поділилася вдова музиканта.

Також Ольга Іванівна повідомила, що чоловік не залишив заповіту, адже не планував вмирати, і тепер вона боїться, що її виженуть з дому, а йти їй нікуди.

"Якби Петя знав, що все так вийде, оформив би майно на мене, тому що я все це будувала", - поділилася вдова.

Крім того, вдова уточнила, що ніхто не виконує пісні її чоловіка, тому немає боротьби за авторські права.

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