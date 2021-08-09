У Дніпрі 8 серпня загинула дитина в аквапарку на Набережній Перемоги

Хлопчик разом з мамою приїхав відпочивати з Новомосковського району Дніпропетровської області. Дитина потонула, коли жінка залишила його одного і відійшла в інший бік аквапарку.

Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".

Один з працівників закладу зауважив, що дитині стало погано в басейні для дорослих. Хлопчика витягли, допомогу йому намагалися надати місцеві медпрацівники, потім лікарі швидкої. На жаль, врятувати життя дитини реанімаційні заходи не допомогли.



Як пише портал 24tv.ua, очевидці трагедії розповіли, що батьки загиблого прийшли в нетверезому стані і тільки через 10 хвилин після загибелі дитини. Вони були в барі. Очевидцям здалося, що ті поводилися неадекватно.

Зокрема, мати дитини кричала, що вони більше ніколи не прийдуть в цей аквапарк. Це було в момент, коли малюка намагалися реанімувати.

Зараз поліцейські вивчають відео з камер спостереження, щоб з'ясувати обставини трагедії. Також слідство чекає результатів судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті та можливих тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що розваги в дитячому аквапарку закінчилося бідою для дитини.

Як Politeka писала, течія "засмоктала" 13-річну дівчинку на водоймі.

Також Politeka повідомляла, день народження на пляжі під Харковом обернувся жахом.