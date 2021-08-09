У Дніпрі 8 серпня загинула дитина в аквапарку на Набережній Перемоги
Хлопчик разом з мамою приїхав відпочивати з Новомосковського району Дніпропетровської області. Дитина потонула, коли жінка залишила його одного і відійшла в інший бік аквапарку.
Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".
Один з працівників закладу зауважив, що дитині стало погано в басейні для дорослих. Хлопчика витягли, допомогу йому намагалися надати місцеві медпрацівники, потім лікарі швидкої. На жаль, врятувати життя дитини реанімаційні заходи не допомогли.
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Українські курорти пішли під воду, стихія обрушила весь гнів на регіон: кадри негоди
Помічник Софії Ротару видав правду про моложавий вигляд 74-річної співачки: "Перед зйомками вона..."
Комаров із "Світ навиворіт" вирішив відгрохати будинок в Карпатах і похвалився покупкою: "Мене можна привітати"
Знаменита актриса пішла з життя за 13 днів до свого ювілею: колеги повідомили про втрату
Як пише портал 24tv.ua, очевидці трагедії розповіли, що батьки загиблого прийшли в нетверезому стані і тільки через 10 хвилин після загибелі дитини. Вони були в барі. Очевидцям здалося, що ті поводилися неадекватно.
Зокрема, мати дитини кричала, що вони більше ніколи не прийдуть в цей аквапарк. Це було в момент, коли малюка намагалися реанімувати.
Зараз поліцейські вивчають відео з камер спостереження, щоб з'ясувати обставини трагедії. Також слідство чекає результатів судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті та можливих тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що розваги в дитячому аквапарку закінчилося бідою для дитини.
Як Politeka писала, течія "засмоктала" 13-річну дівчинку на водоймі.
Також Politeka повідомляла, день народження на пляжі під Харковом обернувся жахом.