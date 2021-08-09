Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем

У місті Кам'янка-Бузька Львівського району 9 серпня о 7: 20 водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну, де врізався в рейсовий автобус "Еталон".

Деталі повідомили у Нацполіції Львівської області.

Приблизно о 7: 20 водій автомобіля Mazda, 44-річний львів'янин, не впорався з керуванням, рухаючись вулицею Драгоманова. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з пасажирським автобусом "Еталон" сполученням Стриганка – Львів.

За кермом перебував 40-річний житель одного з сіл Львівського району. Mazda розбило вщент, проте "Еталон" істотних пошкоджень не отримав.

У ДТП постраждав водій легкового автомобіля та 5 пасажирів рейсового автобуса, віком від 37 до 68 років. Всі вони потрапили в лікарню.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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