У поліції розкрили деталі НП у Кривому Розі, де ветеран АТО підірвав себе гранатою

Українець потрапив у важкому стані в лікарні, разом з ним постраждали троє правоохоронців, які прибули на виклик, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час вибуху гранати постраждали троє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення. Тілесні ушкодження неважкі, життю і здоров'ю поліцейських нічого не загрожує", - заявила представник Криворізького райуправління поліції Оксана Лесонен.

У квартирі ветерана АТО пройшли обшуки, в квартирі екс-військового вилучили ще дві гранати.

За фактом вибуху гранати поліція відкрила два кримінальні провадження.

До слова, нещодавно в будівлю Кабінету Міністрів України зайшов невідомий чоловік з гранатою

У нього з собою була бойова граната, з якої він висмикнув чеку.

Сам він заявив, що захопив будівлю.

"Живим не піду, я сяду на 10 років", - кричав чоловік.

У будівлю він пропускав тільки чоловіків, а жінок просив йти. З'ясувалося, що чоловік раніше був контужений.

Відомо, що чоловіка затримали. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

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