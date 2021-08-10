Між селом Микуличин та Яремче сталася ДТП

Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з пасажирським автобусом Івано-Франківськ – Буковель. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на узбіччя.

Деталі повідомили на порталі 24tv.ua.

На зустрічну смугу на центральній дорозі села Микуличин виїхала легкова Skoda, за кермом якої був 37-річний чоловік. Він врізався в автобус Івано – Франківськ-Буковель, який від удару перекинувся на бік.

За даними поліції Івано-Франківської області, в автобусі перебували водій і 19 пасажирів. Один з них госпіталізований з легкими тілесними ушкодженнями.

Водіїв перевірили на місці на вміст алкоголю в крові. Вони обидва виявилися тверезими. Всі обставини аварії з'ясовуються слідством.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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