Радянська і російська актриса театру та кіно померла

Актриса театру "Ромен" і народна артистка Росії Ляля Анатоліївна Боброва померла на 83-му році життя в Москві.

Некролог з'явився в акаунтах театру в мережі. При цьому причина смерті актриси не вказується.

"З почуттям глибокої скорботи повідомляємо, що пішла з життя Ляля Анатоліївна Боброва. Крім незвичайно ефектної сценічної зовнішності і величезної акторської чарівності, Ляля Анатоліївна була людиною великої душі і сердечності. Світла пам'ять!"- йдеться в повідомленні.

У театр Боброву прийняли в 1956 році, у віці сімнадцяти років. Була вона дуже працьовита і відповідальна. Весь вільний час проводила за лаштунками, спостерігаючи, за грою провідних артистів і вчилася у них грі.

У головній ролі молода артистка вперше з'явилася у виставі "Зламаний батіг" в ролі Сарпи, яку зіграла блискуче, подолавши тим першу сходинку, що веде до вершини.

За своє життя вона зіграла в понад сорок ролей на сцені театру, Ляля Анатоліївна стала однією з провідних актрис "Ромена" і визнаним майстром сцени. Знімалася Боброва і в кіно, але рідко.

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