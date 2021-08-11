Рятувальники попередили українців Про пожежну небезпеку
Про це повідомляє на прес-служба ДСНС.
Так, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму 11 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні сьогодні може різко змінитися в багатьох регіонах, синоптики прогнозують грози, шквали і проливні дощі.
Температура повітря буде високою майже у всіх областях нашої країни.
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До слова, українці продовжують випалювати суху траву.
Так, наприклад, 10 серпня в Харківській області сталося 27 пожеж - горіли сухі гілки, сухостій, сухі дерева, очерет і сміття. Загальна площа склала понад 7 га.
Пожежі ліквідували пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
"Домінуючими причинами виникнення пожеж в екосистемах залишаються: неконтрольоване випалювання сухої трави, луків, пасовищ, очерету, ділянок зі степовою, водно-болотною, іншою природною рослинністю, а також необережне поводження з вогнем громадянами під час відпочинку та проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася в Одеській області: горять 10 тисяч м2, кадри з місця.
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