Українська школярка визнана юним генієм у США

Учениця 10-А класу Новокаховської школи №1 у червні цього року здобула бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

В олімпіаді брали участь 5266 учасників з 85 країн світу.

У США дівчинку нагородили за проект очищення річок за допомогою очерету.

Вікторію Панченко нагородили грантом на суму 15 тисяч доларів, щоб вона могла продовжити навчання в Державному університеті Нью-Йорка в Освего.

Але здобувати професію Віка планує не в американському вузі, а в нашому національному університеті біоресурсів і природокористування України.

"Вікторія у нас не зірочка, а зірка. Розумниця, скрізь встигає. Ми дуже вдячні її батькам, що так виховують своїх дівчаток", - каже директор школи, де навчається Панченко.

До слова, в українських школярів з'явилася можливість почати новий навчальний рік за партами, а не сидячи вдома за комп'ютером, проте в майбутньому ситуація може змінитися

Уникнути ще одного навчального року на дистанційному навчанні українські діти та їхні батьки зможуть лише у разі масової вакцинації.

Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, нардеп Сергій Бабак підкреслив, що для повноцінної роботи шкіл вакцинуватися повинні як учні, так і вчителі.

Нагадаємо, мільйони пішли в кишені шахраїв, замість допомоги дитячим садкам і школам в результаті махінацій в Дніпрі.

Як повідомляла Politeka, українські школярі не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах.

Також Politeka писала, що школярам готують зміни з 1 вересня: що відомо про рішення МОН.