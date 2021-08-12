В Італії на Сицилії зафіксували аномальну температуру в 48,8 градусів Цельсія - це рекордний для Європи показник.

Про унікальний погодний явище повідомляє гідрометцентр Харкова в Facebook.

У повідомленні сказано, що унікальну температуру зафіксували 11 серпня. Спекотна хвиля з Сахари в найближчі дні прийде в Іспанію і Італію. За даними вчених, температура на Сицилії піднялася до критичного рівня через «тепловий купол». Так називають теплу хвилю, яка зародилася в Африці.

У Сіракузах діє автоматична метеостанція. Саме її обладнання зафіксувало погодну аномалію. Представники місцевого агрометеорологічного центру відреагували на ситуацію. Вони офіційно підтвердили інформацію про температурний рекорд.

Представники харківського гідрометцентру підтвердили, що це температурний рекорд, встановлений за весь період інструментальних спостережень, як для Італії, так і для всієї Європи. Попередній рекорд в 48 градусів встановили Афінах в липні 1977 року.

Відзначимо, що в Україні 12 серпня температура трохи знизиться. На сході максимальний показник досягне 32, в західній частині 22 - 24 градусів. У Криму, Луганській, Донецькій і Харківській областях синоптики очікують незначних дощів. Жителів інших регіонів України чекає комфортна температура з невеликою хмарністю. У Києві прогнозують невелику хмарність з температурою до 26 градусів. У Львові градусники покажуть до +23, а хмарність також буде незначною. Відзначимо також, що в Одесі буде до +30, а хмари практично зникнуть.

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