Осінь і зима в Україні будуть ранніми цього року

Якщо у вересні українців чекає ще "бабине літо", то вже з жовтня почнуться перші морози. При цьому синоптики попереджають про різкі перепади температур-від + 20 градусів до -4 градусів. Перший сніг також випаде в жовтні.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, повідомляє "Обозреватель".

За його словами, жовтень буде досить сухим. Також можливі різкі зміни температури протягом декількох днів на 6-10 градусів. При цьому перший сніг може випасти 26 жовтня на півдні України.

З 21 по 26 жовтня на півдні України також буде різке похолодання. Стовпчик термометра опуститься на 12 градусів. Вночі температура повітря знизиться до -2...-4.

Леонід Горбань також зазначив, що українців цього року чекає тривале "бабине літо", а зима буде морозною і з великою кількістю снігу.

Варто відзначити, що погода в Україні до кінця серпня буде мінливою. Поступово в країну прийде осіннє похолодання, але будуть і періоди пекельної спеки. Синоптики передають, що максимальна температура повітря в серпні очікується +35 градусів, а мінімальна - +21 градус.

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