Люди несуть квіти на місце трагедії...

Пасажирський автобус вибухнув у Росії

Як передає Politeka.net, деталі та кадри трагедії опублікували на Telegram-каналі "Lifeshot".

Моторошний інцидент стався ввечері 12 серпня в місті Воронеж. У салоні знаходилися 35 пасажирів, були зайняті всі сидячі місця.

За словами очевидців, вибух був такий Сілі, що люди знаходилися поруч просто оглухли.

Згідно з останніми даними, постраждавши 18 осіб, а одна з пасажирок померла в лікарні. Вона сильно постраждала в результаті НП, їй довелося ампутувати ногу.

Авто, які знаходилися поруч з місцем вибуху, буквально зрешетило осколками, що розлетілися.

Місцеві жителі несуть квіти до місця вибуху автобуса. Відсьогодні в місті на кінцевих зупинках почнуться масштабні перевірки пасажирського транспорту.

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