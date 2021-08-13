Пасажирський автобус вибухнув у Росії
Як передає Politeka.net, деталі та кадри трагедії опублікували на Telegram-каналі "Lifeshot".
Моторошний інцидент стався ввечері 12 серпня в місті Воронеж. У салоні знаходилися 35 пасажирів, були зайняті всі сидячі місця.
За словами очевидців, вибух був такий Сілі, що люди знаходилися поруч просто оглухли.
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Згідно з останніми даними, постраждавши 18 осіб, а одна з пасажирок померла в лікарні. Вона сильно постраждала в результаті НП, їй довелося ампутувати ногу.
Авто, які знаходилися поруч з місцем вибуху, буквально зрешетило осколками, що розлетілися.
Місцеві жителі несуть квіти до місця вибуху автобуса. Відсьогодні в місті на кінцевих зупинках почнуться масштабні перевірки пасажирського транспорту.
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