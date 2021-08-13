У Польщі обірвалося життя 24-річного українця

Родом ігор зі Львівщини, а до Польщі поїхав на заробітки, пише UA-IN.

Трагедія сталася під час пожежі в будинку в якому жив українець. Зараз вирішується питання про перевезення його тіла на батьківщину.

Також відомо, в Україні його чекала вагітна дружина, яка написала прощальний пост в соцмережах.

"Ти будеш нашим ангелом, будеш нас оберігати з верху. Такого світлої і доброї людини я не зустрічала ніколи. Мій Ігорек спасибі тобі що залишив частинку себе для нас. Я цю частинку буду гріти і оберігати під серцем. Вічна пам'ять мій хлопчик дорогий", - написала дівчина.

Раніше ми повідомляли, що 12 квітня, під час заміни опор електромережі в населеному пункті Брусьник українець опинився в канаві.

В цей час бурив свердловину другий робітник. Оператор екскаватора не помітив, що чоловік перебував у зоні буріння. На місце приїхали фельдшери, але чоловіка, на жаль, не вдалося врятувати.

Нагадаємо, що пожежа убила молоду сім'ю, подробиці НП на Чернігівщині:"попрощатися прийшло все село".

Як повідомляла Politeka, трагедія з українкою за кордоном, пошуки тривали кілька днів: "тіло знайдено в...".

Також Politeka писала, що хлопчик помер на дитячому майданчику, подробиці: лікарі не змогли нічого зробити.