У київському ресторані сталася стрілянина
У приміщенні знаходилися люди, в тому числі жінки і діти.
Відомо про одного постраждалого внаслідок стрілянини.
За попередніми даними, потерпілий зберігає мовчання, крім того заяву про нанесення тілесних ушкоджень чоловік не написав.
Також відомо, що чоловіка, який стріляв, затримали.
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Відео з місця НП опублікував Телеграм-канал "Київ Оперативний".
"Видно що дві компанії заздалегідь поконфліктували, цікаво з чого все почалося. Не хочеться вірити, що хтось комусь на ногу наступив або нібито того", "Видно на відео хлопців, які прийшли і покликали інших вийти з ресторану «поговорити». Один з ледарів вирішив не виходити далеко і почав шмалять з гумки ставлячи під загрозу відвідувачів. Якщо на другому відео це він з набитим обличчям, то все нормально. Можна ще хуліганку йому оформити", - припускають користувачі Мережі в коментарях під відео.
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