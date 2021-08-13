У київському ресторані сталася стрілянина

У приміщенні знаходилися люди, в тому числі жінки і діти.

Відомо про одного постраждалого внаслідок стрілянини.

За попередніми даними, потерпілий зберігає мовчання, крім того заяву про нанесення тілесних ушкоджень чоловік не написав.

Також відомо, що чоловіка, який стріляв, затримали.

Відео з місця НП опублікував Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"Видно що дві компанії заздалегідь поконфліктували, цікаво з чого все почалося. Не хочеться вірити, що хтось комусь на ногу наступив або нібито того", "Видно на відео хлопців, які прийшли і покликали інших вийти з ресторану «поговорити». Один з ледарів вирішив не виходити далеко і почав шмалять з гумки ставлячи під загрозу відвідувачів. Якщо на другому відео це він з набитим обличчям, то все нормально. Можна ще хуліганку йому оформити", - припускають користувачі Мережі в коментарях під відео.

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