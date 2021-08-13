Культовий бразильський актор помер у лікарні від коронавірусу

Як передає Politeka.net з посиланням на Cosmopolitan, зірка серіалів Тарсізіу Мейра помер у віці 85 років.

На початку серпня чоловік і його 86-річна дружина Глорія потрапили в лікарню з коронавірусом. Пара була у важкому стані, тому їх відразу ж перевели в реанімацію. Протягом тижня лікарі боролися за життя актора, але 12 серпня він помер. Його дружині стало краще, але вона вбита горем через смерть чоловіка. Більш того, жінці не дозволять бути присутніми на похоронах чоловіка, оскільки вона тільки недавно змогла дихати самостійно.

Відзначається, що Тарсізіу Мейра був дуже знаменитий на батьківщині. У країнах СНД його знають за ролями в серіалах "Вавилонська вежа" і "Господиня долі". Чоловік знімався в кіно з 1960-х років.

Смерть актора потрясла бразильців, які називають його одним з найвеличніших акторів країни. За словами колег, він ніколи не боявся братися за ролі спірних персонажів.

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