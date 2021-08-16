Українські контррозвідники викрили агента розвідки РФ, який діяв у Херсонській області.

Про це передавати у Службі безпеки України.

У повідомленні сказано, що мова йде про пенсіонера армії Радянського Союзу, жителі Херсонської області. За даними спецслужби, він з ідеологічних міркувань почав співпрацювати з Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

В СБУ додали, що затриманий чоловік збирав інформацію про влаштування та охорону неназваного стратегічного об'єкта, розміщеного на Херсонщині. Відомо, що цей об'єкт відноситься до критичної інфраструктури регіону. Серед завдань, які виконував пенсіонер було виявлення співробітників спецслужби України та пошук кадрів для майбутнього вербування серед місцевих жителів.

Представники спецслужби обшукали будинок пенсіонера. Правоохоронці вилучили вибухівку, зброю, патронами, інструкції, листування, засоби зв'язку, використовуючи які затриманий вів переговори з представниками Російської Федерації.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Злочин кваліфікували за частиною першою, статті 111 Кримінального кодексу. Для пенсіонера обрали запобіжний захід. Його взяли під варту. Правоохоронці продовжують слідчі дії для з'ясування всіх обставин злочину.

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