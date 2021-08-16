У Міністерства освіти і науки у вересні не скасують заняття в школах та інших навчальних закладах, незалежно від епідемічних показників.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства.

Раніше в соціальних мережах і деяких засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що 1 вересня освітній процес в Україні можуть відзначити. У міністерстві підкреслили, що це фейк.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що при будь-яких показниках коронавірусу, освітній процес в Україні продовжиться. У міністерстві підкреслили, якщо школа або інший навчальний заклад не зможе проводити традиційні уроки, персоналу та учням доведеться перейти до дистанційної або змішаної форми.

Шкарлет окремо повідомив, що діти продовжать навчання, незалежно від умов. Після початку пандемії коронавірусу, освітній процес, як в Україні, так і інших країнах, спробували пристосувати до нових обставин. Студенти та школярі періодично переходять на дистанційну форму навчання.

Раніше Сергій Шкарлет підтвердили, що переведення великої частини навчальної роботи в онлайн-режим негативно відбилося на якості освіти. Свідченням цього можна вважати і результати контрольних робіт, які здали діти після карантину. Міністр освіти повідомив, що після початку роботи "Всеукраїнської школи онлайн", у грудні та квітні провели дослідження. Вони показали, що середній рівень падіння якості освіти досяг восьми відсотків. Глава МОН зазначив, що становище вдалося поліпшити завдяки еталонним урокам.

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