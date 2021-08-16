У Міністерства освіти і науки у вересні не скасують заняття в школах та інших навчальних закладах, незалежно від епідемічних показників.
Про це розповіли у прес-службі Міністерства.
Раніше в соціальних мережах і деяких засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що 1 вересня освітній процес в Україні можуть відзначити. У міністерстві підкреслили, що це фейк.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що при будь-яких показниках коронавірусу, освітній процес в Україні продовжиться. У міністерстві підкреслили, якщо школа або інший навчальний заклад не зможе проводити традиційні уроки, персоналу та учням доведеться перейти до дистанційної або змішаної форми.
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Шкарлет окремо повідомив, що діти продовжать навчання, незалежно від умов. Після початку пандемії коронавірусу, освітній процес, як в Україні, так і інших країнах, спробували пристосувати до нових обставин. Студенти та школярі періодично переходять на дистанційну форму навчання.
Раніше Сергій Шкарлет підтвердили, що переведення великої частини навчальної роботи в онлайн-режим негативно відбилося на якості освіти. Свідченням цього можна вважати і результати контрольних робіт, які здали діти після карантину. Міністр освіти повідомив, що після початку роботи "Всеукраїнської школи онлайн", у грудні та квітні провели дослідження. Вони показали, що середній рівень падіння якості освіти досяг восьми відсотків. Глава МОН зазначив, що становище вдалося поліпшити завдяки еталонним урокам.
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