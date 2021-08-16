Блискавка вбила в один момент 500 овець
Пастух в цей час перебував разом з ними, але він не сильно постраждав і тільки втратив свідомість.
Померлих тварин планують спалити на місці НП, так як така кількість туш неможливість спустити з гір. Збиток після загибелі понад 500 овець склав близько 62 тисяч доларів .
Представники адміністрації міста на півдні Грузії Ніноцмінда підтвердили-фермер-власник загиблих тварин може отримати за них компенсацію.
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"Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер повинен принести висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі", - розповіли в адміністрації.
До слова, в Бангладеш на весіллі в результаті удару блискавки загинуло 17 осіб
Ще 14 людей отримали поранення. У тому числі наречений, а наречена не була присутня на весіллі. Компанія висаджувалася з човна в прибережному місті Шибгандж. Вони прямували до будинку нареченої, і в той момент їх застала гроза.
За словами місцевих жителів, в групу потрапило кілька розрядів блискавки.
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