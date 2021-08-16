Блискавка вбила в один момент 500 овець

Пастух в цей час перебував разом з ними, але він не сильно постраждав і тільки втратив свідомість.

Померлих тварин планують спалити на місці НП, так як така кількість туш неможливість спустити з гір. Збиток після загибелі понад 500 овець склав близько 62 тисяч доларів .

Представники адміністрації міста на півдні Грузії Ніноцмінда підтвердили-фермер-власник загиблих тварин може отримати за них компенсацію.

"Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер повинен принести висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі", - розповіли в адміністрації.

До слова, в Бангладеш на весіллі в результаті удару блискавки загинуло 17 осіб

Ще 14 людей отримали поранення. У тому числі наречений, а наречена не була присутня на весіллі. Компанія висаджувалася з човна в прибережному місті Шибгандж. Вони прямували до будинку нареченої, і в той момент їх застала гроза.

За словами місцевих жителів, в групу потрапило кілька розрядів блискавки.

Раніше повідомлялося, блискавка шарахнула в групу туристів на українському курорті: що відомо про НП

Також, пожежі в Туреччині: українцям повідомили про заборону відвідування, названі райони

Politeka розповідала, Сонце зникло, а з неба падає попіл: в РФ настала темрява через масштабні пожежі