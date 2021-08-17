У Черкасах сталася масова дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя однієї людини і ще сім отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє suspilne.media з посиланням на Ірину Назарок, прес-секретаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За словами Ірини Назарок, в аварії загинула дівчина, сімох постраждалих людей медики доставили в лікарню, де вони проходять лікування досі. Прес-секретар розповіла, що о 5:35 17 серпня, біля пляжу «Пушкінський», водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і врізався в одне з дерев.

Медики отримали інформацію про те, що в машині травмувалося багато людей. Через це на місце відразу ж направили 5 бригад швидкої допомоги. Ірина Назарок повідомила, що всім постраждалим лікарі намагалися допомогти на місці трагедії. Незабаром їх відвезли в Черкаську лікарню №3. Прес-секретар додала, що стан дівчини 19 років медики оцінили, як вкрай важкий.

У неї діагностували закриті переломи, травматичний шок і політравму. Також постраждала 28-річна жінка. У неї лікарі виявили закриту травму грудної клітини і живота і черепно-мозкову травму. У чоловіка 37 років діагностували черепно-мозкову травму і травми голови.

У 19-річного потерпілого був забій коліна і закрита черепно-мозкова травма. 19-річна дівчина отримала садна голови та обличчя. Чоловік 30 років отримав рвану рану на губі і травматичну екстракцію зубів. Дівчина у віці від 17 до 18 років в аварії загинула.

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