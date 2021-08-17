16 серпня не стало чудової людини зі світу кіно

У віці 68 років помер аргентинський режисер, сценарист, продюсер і актор Девід Блаустейн. Це сталося після перенесеного ним минулого тижня інсульту. Він помер перед своїм днем народження 24 серпня.

Про це повідомляє La Nacion.

Як зазначає видання, в пам'яті режисер залишиться як один з великих діячів, який створив аргентинське документальне кіно.

Блаустейн народився 24 серпня 1953 року в Буенос-Айресі. Освіту здобув в університетському центрі вивчення Кінематографії в Мексиці і в Інституті іспанського радіо і ТБ. Як сценарист дебютував у 1980-му, як продюсер - у 1984-му, свій перший фільм як режисер - "Мисливці за утопіями" - зняв у 1996-му.

З 2000-го був членом Вищої ради Фонду нового латиноамериканського кіно під головуванням Габріеля Гарсія Маркеса. Також він був виконавчим продюсером значного числа аргентинських кінофільмів.

Соцмережі переповнені некрологами і словами скорботи: "Прощай, Коко Блаустен, твоя радіопрограма Манівела буде дуже за тобою сумувати", "Яка велика печаль. Джентльмен у всіх сенсах", "Яка жалість...".

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

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