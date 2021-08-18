Панк-рокер помер після зупинки серця в своєму будинку

Ветеран аргентинського панк-руху і піонер латиноамериканського панк-року Піль Трафа (справжнє ім'я Енріке Гектор Чалар) раптово помер у віці 62 років.

Про це повідомляє InfoNews з посиланням на заяву нинішньої групи Піля Pilsen.

Німецька група Die Toten Hosen прощається зі своїм давнім другом зворушливими словами в Інтернеті.

"Він залишає нас воїном, піонером латиноамериканського панку і андеграунду, освіченим поетом, представником цілого покоління, борцем і невтомним капітаном тисячі битв. Немає слів, щоб висловити жаль і наш біль", - сказано в повідомленні групи Pilsen.

Енріке Чалар, широко відомий у музичному світі як Піл Трафа, народився 1 лютого 1959 року. Зі своєю першою групою Los Violadores він вважається піонером іспанського панку в Латинській Америці. Вони були однією з перших груп, що відкрито критикували в своїх піснях диктатуру в Аргентині. І це не заважало їм робити забійний панк. Їх хіти досі не втрачають популярності.

Група розпалася в перший раз на початку 1990 — х, і Чалар заснував нову команду - Pilsen. Але вона теж розпалася в 1994 році. У середині дев'яностих Los Violadores знову зібралися разом. Але після того, як в 2011 році група випустила подвійний концертний альбом, вони розпалися назавжди.

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