Ранок у мешканців почався не з кави

Рано вранці загорілася квартира, а потім і весь дах п'ятиповерхового будинку

Інцидент стався в суботу вранці, 21 серпня, по вул. Васильківській, 47 в Києві. Повідомлення про загоряння надійшло на лінію "101" о 5.47. З'ясувалося, що горіла покрівля будинку на площі 600 кв. метрів, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежі присвоїли підвищений ранг складності. Рятувальникам знадобилося півтори години, щоб ліквідувати загоряння. Попередньо, жертв і постраждалих немає. Під час гасіння бійці ДСНС евакуювали 4 людини з квартири, що загорілася, і вивели на свіже повітря їхніх сусідів, 50 осіб. На місці з вогнем боролися півсотні рятувальників та 9 одиниць техніки.

У Мережі з'явилися кадри НП.

В групі "dtp.kiev.ua" у соцмережі Фейсбук показали, як зараз виглядає будинок з повністю обгорілим дахом.