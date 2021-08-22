Потрібно негайно звертатися до нотаріуса у разі справи про спадщину
Правила вступу у спадок для українців незабаром можуть змінитися. З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики.
Про це повідомляє UBR.
У відомстві запропонували розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки.
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Тобто родичам померлих після смерті доведеться відшкодувати бюджетні кошти та поділитися спадком. Юристи розкритикували спробу Мінсоцполітики внести зміни до Цивільного кодексу в питанні спадщини.
Як вони вважають, фактично автори пропозицій встановлюють заздалегідь провину осіб і намагаються зняти відповідальність держави за виконання тих зобов'язань, які вона повинна виконувати. Також юристи вказали на жорстке встановлення термінів, протягом яких спадкоємець може заявити про свої права.
На користь держави грає і діюча судова практика, через яку складно відновити термін прийняття спадщини.
Як відомо, у разі смерті близького родича, у спадок потрібно вступити не пізніше ніж через шість місяців.
Нагадаємо, виплата субсидій буде за новими нормами, в Кабміні озвучили причину.
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