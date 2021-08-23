З Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими людьми

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на саміті Кримської платформи.

Міністр розповів про ще одну евакуацію людей з Афганістану.

"Ще один літак вилетів з Кабула, на його борту більше 100 громадян", - повідомив глава МЗС України.

До слова, раніше Україна зробила пропозицію щодо переселення до себе афганців.

Таку заяву зробили в Держдепі США.

За словами представника Держдепу Неда Прайса, такі пропозиції зробили Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда І Уганда.

Крім того він зазначив, що за останні 24 години військові США евакуювали 5700 біженців з Афганістану.

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