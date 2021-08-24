Пішов з життя колишній нардеп і голова КМДА Володимир Бондаренко

У віці 68 років помер колишній народний депутат Верховної Ради, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Про це в Facebook повідомила депутат Київради Тетяна Меліхова.

"Пішла з життя близька мені людина-Володимир Дмитрович Бондаренко. Надійний друг, хороший сім'янин. Співчуваю родині. Нехай земля буде пухом", - написала Меліхова.

Володимир Бондаренко був народним депутатом України II, III, IV, VI і VII скликань, головою КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року, депутатом Київської міської ради VII скликання.

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Екс-депутат і підприємець Левко Підлісецький помер у віці 44 років.

"Після важкої хвороби помер Левко Підлісецький, Львівський підприємець, політик, колишній депутат Верховної Ради України, який багато років очолював великі енергетичні підприємства, входив до наглядової ради Укренерго. Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Підлісецький був народним депутатом України 8-го скликання та членом парламентської фракції "Об'єднання " Самопоміч".

У нього залишилися дружина і чотири дочки.

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