У Міністерстві висловили співчуття його рідним і близьким

Радянський, грузинський актор Гоча Ломія помер на 70-му році життя 23 серпня. Причина смерті артиста не вказана.

Про це повідомляє Sputnik Georgia з посиланням на повідомлення Міністерства культури, спорту та молоді країни.

"Смерть Гочі Ломія - велика втрата для грузинського суспільства і грузинського кіно", - йдеться в некролозі актора.

Гоча Ломія народився в 1952 році. Радянському глядачеві він добре знайомий завдяки своєму екранному дебюту в 1969 році, коли зіграв Зураба-редиску - головну роль в драмі "Ну і молодь!" Резо Чхеїдзе.

Крім того, актор знявся в стрічці "Саджанці" того ж режисера, виконав роль Міто у Темура Палавандішвілі в "Бродячих лицарях" і зіграв у "Викраденні Місяця" Тамаза Меліава.

Користувачі Мережі висловлюють своє співчуття родині і близьким актора: "Як сумно. Він був приголомшливо талановитий", "О ні. Несамовиті новини","Спочивай з миром і спасибі за красиві фільми", "Сумно, коли йде талановита людина", "Його гра була чарівною".

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.