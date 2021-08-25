У Міністерстві висловили співчуття його рідним і близьким
Радянський, грузинський актор Гоча Ломія помер на 70-му році життя 23 серпня. Причина смерті артиста не вказана.
Про це повідомляє Sputnik Georgia з посиланням на повідомлення Міністерства культури, спорту та молоді країни.
"Смерть Гочі Ломія - велика втрата для грузинського суспільства і грузинського кіно", - йдеться в некролозі актора.
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Гоча Ломія народився в 1952 році. Радянському глядачеві він добре знайомий завдяки своєму екранному дебюту в 1969 році, коли зіграв Зураба-редиску - головну роль в драмі "Ну і молодь!" Резо Чхеїдзе.
Крім того, актор знявся в стрічці "Саджанці" того ж режисера, виконав роль Міто у Темура Палавандішвілі в "Бродячих лицарях" і зіграв у "Викраденні Місяця" Тамаза Меліава.
Користувачі Мережі висловлюють своє співчуття родині і близьким актора: "Як сумно. Він був приголомшливо талановитий", "О ні. Несамовиті новини","Спочивай з миром і спасибі за красиві фільми", "Сумно, коли йде талановита людина", "Його гра була чарівною".
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.
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