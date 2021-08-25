В Україні хочуть ввести привілеї для жителів, вакцинованих від коронавірусу, використовуючи досвід США і країн Європи.
Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.
"МОЗ говорить не про пом'якшення, будуть вводитися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки», - сказав Ляшко
За його словами, кінотеатри зможуть працювати в тому випадку, якщо колектив вакцинується, і відвідувачі покажуть COVID-сертифікат. За словами міністра, є достатньо сфер, в яких можна ввести привілеї для вакцинованих. Міністр підкреслив, що подібні практики діють у Франції та Німеччині.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
Порошенка атакували після параду на Хрещатику, втрутилася поліція: кадри НП
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Танцівниця, яку вдарила Настя Каменських, розповіла про свій стан: "Не кожен артист..."
Ляшко повідомив, що в Україні хочуть випробувати досвід країн Євросоюзу і США, а потім оцінити, що спрацьовує, щоб вибрати оптимальний варіант. Після погіршення епідемічної ситуації в Україні, різні чиновники заговорили про карантин, як про невідворотне явище.
У разі локдауна анонсують послаблення для людей, які пройшли вакцинацію. З іншого боку, за планами уряду, обмеження і заборони чекають тих, хто не отримав щеплення. Під обмеження можуть потрапити співробітники сфери громадського харчування, транспортники, працівники комунальних і громадських структур.
Нагадаємо, що обірвалося життя екс-чоловіка Пугачової
Як повідомляла Politeka, одеських студентів поголовно змушують вакцинуватися
Також Politeka писала, лава МОЗ попередив українців про нову хвилю COVID-19