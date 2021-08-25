Сфер, в яких можуть вводитися привілеї для вакцинованих українців, достатньо.

В Україні хочуть ввести привілеї для жителів, вакцинованих від коронавірусу, використовуючи досвід США і країн Європи.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"МОЗ говорить не про пом'якшення, будуть вводитися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки», - сказав Ляшко

За його словами, кінотеатри зможуть працювати в тому випадку, якщо колектив вакцинується, і відвідувачі покажуть COVID-сертифікат. За словами міністра, є достатньо сфер, в яких можна ввести привілеї для вакцинованих. Міністр підкреслив, що подібні практики діють у Франції та Німеччині.

Ляшко повідомив, що в Україні хочуть випробувати досвід країн Євросоюзу і США, а потім оцінити, що спрацьовує, щоб вибрати оптимальний варіант. Після погіршення епідемічної ситуації в Україні, різні чиновники заговорили про карантин, як про невідворотне явище.

У разі локдауна анонсують послаблення для людей, які пройшли вакцинацію. З іншого боку, за планами уряду, обмеження і заборони чекають тих, хто не отримав щеплення. Під обмеження можуть потрапити співробітники сфери громадського харчування, транспортники, працівники комунальних і громадських структур.

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