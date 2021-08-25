Знаменитої красуні зі світу кіно не стало 23 серпня

Актриса, співачка, сценаристка і композитор, легенда латиноамериканських "мильних опер" Росіта Кінтана померла в Мехіко на 97-му році життя. Свого часу її краса захоплювала багатьох кінокритиків.

Про смерть Росіти повідомило Yahoo! - з посиланням на представника актриси.

У виданні уточнили, що зірка золотої епохи національного кіно перенесла операцію з видалення пухлини щитовидної залози.

Тринідад Роса Кінтана Муньос народилася 16 липня 1925 року в Буенос-Айресі. Бабуся майбутньої артистки Кармен Алонсо навчила її співати, і незабаром дитина, що подає надії, дебютувала в якості співачки.

У мексиканському кінематографі почала зніматися з кінця 40-х: "Такі ці жінки", "Господиня", "Жінка, випадки з реального життя", "Сусанна", "Серенада Мексики".

В мережі багато хто залишає під постами про її смерть коментарі, в яких співчувають її родині і близьким: "Спочивай з миром", "Співчуття родині, чудова актриса","Красива жінка, прекрасна актриса і співачка!", "Завжди захоплювалася тим, наскільки вона красива, дуже шкода...", "Такої більше не буде ".

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