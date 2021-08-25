У селищі міського типу Глеваха Київської області невідомий чоловік поранив доньку та сина місцевої жительки.
Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Київській області.
«У поліцію Фастова надійшло повідомлення від 37-річної мешканки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік наніс тілесні ушкодження її синові і дочці. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що о третій годині ночі, коли сім'я відпочивала, батьки раптово почули в кімнаті дитячий крик. Батько, схопившись, побачив незнайомця, який кинувся тікати з кімнати. Незабаром, підійшовши до сина, господар будинку побачив на його грудях різану рану. У дочки в цей момент був розбитий ніс.
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Дітей забрали до лікарні. Поліцейські провели розслідування і вирахували особу підозрюваного. Його знайшли недалеко від місця проживання потерпілих. Ймовірним злочинцем виявився житель Бучанського району 26 років.
Поліцейські його затримали. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у замаху на умисне вбивство. Правоохоронці підготували клопотання, яке направили до суду. Для підозрюваного обрали запобіжні заходи-взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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