Ми сподіваємося, що всі подробиці будуть враховані.

За місяць до того, як помер мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, над його будинком почали літати дрони, а сам політик панічно боявся підходити до вікон.

Подробицями поділився Дмитро Манелюк, адвокат сім'ї Костянтина Павлова, - передає «Перший міський».

"Ми сподіваємося, що всі ці подробиці будуть враховані слідством і сподіваємося на якнайшвидше встановлення істини», – зазначив Манелюк.

Манелюк додав, що Павлов навіть своїй дружині забороняв підходити до вікон і виходити на вулицю. Правоохоронці майже два тижні зайняті розслідуванням смерті Павлова. За цей час поліцейські не надали інформації у справі, брифінгів також не проводили.

Адвокат Дмитро Манелюк повідомив, що в своєму описі ситуації він спирається на слова дружини померлого мера. Дружина зізналася, що Павлов забороняв їй вивішувати прання, перебуваючи на другому поверсі.

Сам мер незадовго до смерті почав з побоюванням повертатися додому. Адвокат розповів, що сім'я Павлових отримала офіційний статус потерпілих у справі, її члени мають право ознайомитися з матеріалами слідства.

Нагадаємо, що загинув Костянтин Павлов 15 серпня. Його тіло виявили на порозі власного будинку. Мисливський карабін лежав біля померлого. Поліція розглядає такі версії загибелі: необережне поводження з карабіном, самогубство, вбивство.

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