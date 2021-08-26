Як же так? Дуже шкода...

Відомий актор пішов з життя 24 серпня в своєму будинку

Актор кіно, театру і ТБ Анестіс Влахос помер на 88-му році життя. Він був одним з найважливіших грецьких акторів. Причина смерті Анестиса Влахоса невідома.

Про це пише видання Greek City Times.

Влахос народився 7 лютого 1934 року в дуже бідній селянській родині. Його батько був убитий на війні в Албанії в 1940-м. В 1946-му Анестіс перебрався в Афіни.

Навчався у вищій акторській школі, паралельно підробляючи на будівництві, де в результаті нещасного випадку втратив око.

На екранах дебютував в 1956-му в "Дівчині в чорному". Далі зарекомендував себе ролями нескінченно курячих лиходіїв, "Поганих хлопців" та інших негативних типів. Його можна побачити у фільмах "Підпільники", "Річка", "Клятва матері", "Молоді Афродіти", безлічі інших фільмів і серіалів.

Користувачі мережі залишили під некрологами актора слова співчуття родині і близьким Влахоса: "Потрапив на екрани вже без ока і запам'ятався своїм талантом. Спочивай з миром мій кумир", "Непоправна втрата", "Як же так? Дуже шкода".

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

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